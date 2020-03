Coronavirus: los Curas villeros exigen medidas sanitarias urgentes para los asentamientos

La Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, conformada sobre todo por integrantes de la iglesia, instó a que se adopten medidas reales para dar cumplimiento a las medidas preventivas sanitarias que difunden las autoridades gubernamentales.

La pandemia del coronavirus puso de relieve la necesidad de adaptar las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno nacional a las realidades particulares de las villas que distan de ser como las de la población en general y los convierten en un grupo vulnerable.

Desde la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, liderada por el padre José María “Pepe” Di Paola, emitieron un comunicado donde manifestaron su preocupación “al no visibilizarse una política pública destinada a determinar cómo se dará cumplimiento a las medidas preventivas sanitarias que difunden las autoridades gubernamentales, tendientes a resguardar el derecho a la salud de la población de nuestros barrios, donde existe una vulneración preexistente de los derechos sociales”.

“Muchas de las medidas preventivas aconsejadas por las autoridades sanitarias gubernamentales en materia del “Coronavirus” (lavarse las manos varias veces por día con agua y jabón, usar alcohol en gel, limpiar superficies de contacto frecuente con agua y lavandina, aislarse catorce días ante la presentación de síntomas, entre otras), resultan de imposible o de muy difícil cumplimiento, en barrios donde existe un fuerte déficit de agua potable, de calidad de agua segura, y donde muchas personas viven en los pasillos de los barrios sin acceso a condiciones elementales (adolescentes y jóvenes afectados por el paco, por ejemplo), y solamente acceden a la alimentación a través de comedores comunitarios”, expresaron en un comunicado al que InfoGEI tuvo acceso.

“Pedimos a los poderes ejecutivos nacional, provinciales y municipales a adoptar medidas específicas para villas y asentamientos, tendientes a poder cumplir con las medidas preventivas sanitarias, estableciendo las condiciones de hábitat que son necesarias, y brindando la prestación de los recursos materiales necesarios en salubridad, higiene, agua segura y alimentación a la población, en especial a los comedores comunitarios que no pueden dejar de brindar su asistencia a adultos y niños”, continuaron.

En el escrito, especificaron que en materia de salud es necesario ampliar los días y los horarios de atención de los Centros de Salud cercanos a los barrios. Como así también contemplar que los módulos hospitalarios móviles anunciados por las autoridades nacionales, se ubiquen en las cercanías de villas y asentamientos justificando este pedido en que en esos barrios las ambulancias no ingresan si no es con una fuerza de seguridad.

Otro de los puntos que preocupa a los curas villeros es que la orden de permanecer en las casas en caso de ser posible parece no acomodarse a la situación de los habitantes de las villas ya que la mayoría de ellos no tienen trabajos en blanco, son cuentapropistas, hacen changas o viven del cirujeo y si no van a trabajar un día, no tienen plata para comprar alimentos y sobrevivir. En ese contexto, también plantearon la necesidad de implementar nuevos comedores y centros para refugiar a adultos mayores.

El escrito está firmado por referentes de la iglesia como los curas José María “Pepe” Di Paola, Lorenzo “Toto” De Vedia, Carlos “Charly” Olivero y Mario Daniel “Coco” Romanín; y las monjas Cecilia Lee, Yolanda Galka y Hermana Marta Pelloni.