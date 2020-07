Coronavirus: La OMS advirtió que la vacuna no llegará masivamente «antes de la primera parte de 2021»

El organismo aseguró que aunque se aceleren los procesos no se tomarán atajos en materia de seguridad. En agosto Pfizer comenzará sus pruebas en la Argentina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este miércoles que la gente no empezará a ser vacunada antes “de la primera parte de 2021” de acuerdo al estado de las investigaciones para lograr una vacuna contra el nuevo coronavirus Covid-19.

«Hay que ser realistas en cuanto a los tiempos, no importa cuánto intentemos acelerar el proceso, tenemos que estar seguros de que una vacuna es segura y efectiva, y esto toma su propio tiempo», dijo el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

«Estamos apurando las cosas todo lo que se puede, pero no significa bajo ninguna circunstancias que vamos a tomar atajos en lo referido a la seguridad», recalcó el médico y alto directivo de la OMS en una sesión informativa dirigida al público en general a través de las redes sociales.