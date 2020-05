Coronavirus: ¿100 comercios centricos que cerraron en Bahía?

Sin datos oficiales el ex candidato Leonardo Valente realizó un video que se hizo viral en nuestra ciudad

Una lista de comercios que habrían cerraron en Bahía por la cuarentena se viralizó en las últimas horas a través de WhatsApp.

Algunos ya habían cerrado antes de la pandemia de coronavirus que llevó al Gobierno Nacional a implementar el aislamiento social. Otros, en tanto, venían atravesando una crisis del gobierno que dejo el ex Presidente Mauricio Macri que la situación actual profundizó, por lo que también terminaron cerrando sus puertas.

Y por otro lado, muchos otros comercios de esa lista aún no defininen su cierre, En esa lista figuran los restaurantes Santino y Águila, la casa de fotos Seven Lab, la cervecería Colonial y La Botica de Panema, así como el bar Piazza, el Big Six de avenida Alem y diversos comercios dedicados a la venta de indumentaria. Todos esos anunciaron su cierre durante la cuarentena.

Los comercios volvieron a funcionar de 9 a 17 el martes 12 de mayo, de lunes a viernes. Pero aún no están habilitados los locales de ropa y calzado, que son alrededor del 70 % de los comercios del centro.

Pymes, comercios, empresas, sueños bahienses quebrados en esta pandemia.

O por qué es importante que quienes nos dirigen tengan una visión empresarial y productiva:

1. – Gick Zelarrayan 125

2 – Neutro O’Higgins 11

3 – La Mercería Zelarrayan 180

4 – Dietética Zelarrayan 194 — Leo Valente 💻🏡 (@leonardovalente) May 24, 2020

En su cuenta de Twitter Leonardo Valente viralizo una lista de varias direcciones y comercios que cerraron, aunque varios bajaron sus persiantes antes, aunque luego de la lista dice «Algunos me aclaran que hay negocios que cerraron mucho antes de la cuarentena.

Es posible no arméel listado, tambien hay reaperturas en proceso de contrucción tuvieron que ser suspendidas o canceladas por esta situación o la falta de mano de obra» finalizó el twitter

Sin datos oficiales simplemente se vio en los el videos varios carteles de inmobiliarias que alquilan o venden mucho tiempo antes de la Pandemia, ¿Cual era el objetivo de difundir este video sin armar una estadistica real?