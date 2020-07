Consorcio Puerto Rosales: mueve el 70% del petróleo crudo del país

Puerto Rosales en 2012, el gobierno provincial de entonces, duplicó el calado que históricamente era sólo para servicios. Foto: Ser Industria Radio/InfoGEI

Este puerto, se encuentra en el partido de Coronel Rosales, ciudad cabecera del Partico de Punta Alta, a 28 kilómetros de Bahía Blanca. El decreto de creación del ente administrador se rubricó el decreto 31 de mayo de 2019 pero se puso en marcha plenamente en octubre, hace apenas nueve meses.

“Ser Industria Radio”, en diálogo con Rodrigo Aristimuño, gerente general del Consorcio de Administración de Puerto Rosales, señaló que “Puerto Rosales cambió su paradigma en 2012, cuando por gestiones del gobierno provincial, entonces peronista, duplicó el calado porque históricamente era sólo para un puerto de servicios”.

“La principal actividad que desarrollamos –continuó el funcionario-, se relaciona al petróleo, es el 100% de lo que estamos moviendo. Este puerto mueve casi el 70% del crudo del país. Por condiciones geográficas y vinculación estratégica con la Zona Franca, el puerto Bahía Blanca y el puerto militar de la Base Naval Puerto Belgrano, estamos en una zona sumamente privilegiada. A muy pocos metros de Rosales está el calado natural de 60 pies, a sólo 800 metros del muelle. Eso nos permite tener posibilidades de desarrollo futuro”.

Al ser consultado sobre si este tipo de operaciones era habitual, Aristimuño comentó que “años atrás se solían hacer exportaciones de saldos de petróleo. La realidad es que, en el transcurso del año 2020, independientemente de la pandemia y la crisis del precio internacional del petróleo, Rosales ya hizo cinco exportaciones: tres hacia Estados Unidos, una a Chile. Este mes tenemos programadas tres exportaciones más. Por eso tenemos que tener en cuenta la potencialidad de Puerto Rosales y su vinculación con Vaca Muerta. Todo el petróleo crudo de saldo del yacimiento es necesariamente exportable y el nodo de negocios para eso es Puerto Rosales, por sus características naturales, emplazamiento, conectividad y lógicamente porque hay una planta con almacenamiento de 480 mil metros cúbicos, que es de Oiltanking Ebytem asociado con YPF. Es sumamente importante de destacar la presencia e inversión de la firma para poder generar este tipo de negocios”.

Apoyo a la propuesta de Kicillof

El titular del Consorcio portuario, que además integra la CGT local como delegado del Sindicato del Personal Jerárquico de Trenes y Puertos Argentinos (APDFA), respaldó la posición del gobernador Axel Kicillof que habló sobre la importancia de trabajar el perfil petrolero de la provincia de Buenos Aires: “Entendemos que la Provincia tiene que ser parte de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), no sólo por lo que respecta a Puerto Rosales sino porque también tiene las refinerías de La Plata y Dock Sud. Es importantísimo incorporarse, independientemente de los pozos de extracción puedan existir a futuro en nuestro litoral. Buenos Aires es muy importante en cuanto al transporte y procesamiento de petróleo”, aseguró.

Autonomía portuaria

“Desde nuestro Sindicato apoyamos la autonomía portuaria porque entendemos que se necesitan respuestas rápidas, es el día a día y cuando uno está atado al estado, por su maquinaria propia, es complejo dar respuestas. También tenemos que entender que los puertos dejaron de ser unidades de transferencia y se convirtieron en unidades de negocios. Entonces, en ese sentido es necesario tener celeridad a la hora de dar respuestas. También concibo desde el punto de vista ideológico una fuerte presencia el Estado. Y por eso cuando se hizo el decreto del Puerto Rosales, cuyo directorio tiene mayoría estatal, con dos directores del Ejecutivo Municipal, dos de la Provincia, uno de los gremios y uno del sector privado, lo apoyamos fuertemente. Porque cuando se trata de administrar la cosa pública, el mar y los recursos que se generan ahí, el estado tiene que tener fuerte presencia. Estoy de acuerdo en que hay que generar una Ley provincial de Puertos, en consenso, entre el Estado, el sector privado y los trabajadores. La Provincia no tiene ley de puertos y seguimos arrastrando deudas en esta materia desde hace muchos años. Pero también entiendo que los consorcios son una muy buena herramienta para dar respuesta al dinamismo que la actividad necesita”.

El futuro de Rosales

Respecto de la relación del Puerto Rosales con la Industria de la región y la Zona Franca, Aristimuño, sostuvo que “Es sumamente importante, con el antecedente que se ha podido generar dentro del ejido portuario de Bahía Blanca una sub Zona Franca. Es lo que apuntamos a lograr en el futuro en Coronel Rosales, tendiente a generar buenos negocios con la industria naval. Lo tenemos en carpeta y esperamos que después de la pandemia se pueda avanzar en eso. Punta Alta no tiene un sector industrial fuerte, es una ciudad estado dependiente. Nosotros trabajamos en lo que se ha conformado dentro del Concejo Deliberante, denominado Mesa Productiva, con la idea de generar un sector industrial planificado. Creo fuertemente que tenemos que cambiarle el perfil al distrito. La dirigencia política comparte esto y formamos parte del Frente de Todos, del oficialismo a nivel provincial y nacional”.

Potencial del distrito

El dirigente gremial remarcó que el distrito de Punta Alta “tiene un potencial enorme y merece generar trabajo del sector privado. No está mal que se genere desde el sector público, pero la sinergia “Estado- privado” es sumamente necesaria para poder mejorar las condiciones tendientes a darle oportunidad a los más jóvenes, para que no tengan que emigrar. No se ha puesto en funcionamiento un sector industrial ni de servicios, ni siquiera se puso en valor al turismo, con una localidad como Pehuen Có, a 70 km, dentro del distrito. Estas cuestiones las vamos a trabajar fuertemente en una discusión profunda generando las condiciones para que se reviertan”, concluyó.