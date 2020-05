Conmoción en Cañuelas: un estanciero mató a un adolescente que estaba cazando liebres

Cuando la policía llegó al lugar alertada por el propietario, se encontró con una pelea entre familiares y el estanciero, Rodolfo Sánchez, de 57 años, quién quedó detenido por homicidio simple.

La camioneta con la que el dueño del campo atropelló al adolescente.

“Tres jóvenes entraron al campo con perros, aparentemente para cazar; el dueño, creyendo que eran galgueros o delincuentes, los embistió con la camioneta, pero no está claro si hubo una discusión previa”, reveló una fuente policial al sitio Infocañuelas.

“Mi hermano fue a cazar liebres, como hace siempre. En un momento los amigos llaman a mis hermanos para avisar que Alex estaba tirado en un campo, lastimado. Cuando llegamos, estaba muerto. El de la camioneta se quería escapar, así que cerramos las entradas para que no se fuera. Y cuando estábamos en el piso llorando a mi hermano nos miraba como si nada. Y a mi tía le dijo que eso había pasado por querer robar, pero eso es mentira, no tenían armas ni cuchillo ni nada. No había nada para robase en ese campo, que es todo pasto”, aseguró Soledad, la hermana de la víctima, al mismo sitio.

Fuente: Infocañuelas