Confirman que Samanta Casais violó el reglamento de Bake Off Argentina

Un excompañero de la participante rompió el silencio y puso en jaque a la producción del programa de Telefe.



Las dos acusaciones que surgieron de las redes sociales golpearon a Bake Off Argentina y ambas tienen como protagonista a Samanta Casais, la participante que se ganó el rechazo del público casi de manera unánime. Y si bien está siendo investigada por una razón más grave, como lo es un homicidio culposo, el motivo que generó el repudio de los espectadores del programa de Telefe en un comienzo fue su pasado como trabajadora profesional de la pastelería, y que fue confirmado por un excompañero suyo del Café San Juan.

El reglamento y el eslogan del reality conducido por Paula Chaves es claro: se busca al mejor pastelero amateur. Por lo cual, los concursantes no pueden haber ofrecido sus servicios como cocineros de manera profesional. La empleada administrativa que se encuentra en el ojo de la tormenta había aparecido en distinas imágenes que la mostraban en funciones dentro de la cocina del restaurante mencionado, así como también en Tarde Xtra (C5N) enseñando a hacer algunas recetas.

Agustina Guz y Damián Pier Basile, los otros dos finalistas de la competencia, la acusaron de competencia desleal en dos controversiales audios filtrados en los que también se apunta contra la producción, y ahora, Lelé Cristóbal, cocinero y dueño de Café San Juan, rompió el silencio y se refirió a la joven de 29 años que fue apodada como Sachanta por sus detractores en Twitter.

«Acá trabajó hace mil años. No es nada para ocultar», indicó el experto gastronómico en diálogo con el diario Clarín, sin querer meterse de lleno en el escándalo sobre el reglamento de la adaptación argentina del exitoso formato británico.

Tras el repudio que generó el pasado de Sami, sumado a la causa judicial en la que está involucrada, Paula y uno de los tres jurados, Christophe Krywonis, se expidieron sobre las dos polémicas. “Todo se va a aclarar”, indicó la esposa de Pedro Alfonso en Twitter, misma red en la que el francés escribió: “Toma tiempo examinar bien cómo son las cosas. Es imposible que el canal y la producción tomen decisiones tan serias de un día para el otro”.