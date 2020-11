Con varios reclamos, vecinos de Cerri se reunieron con el secretario de Seguridad

“Si en Cerri no denuncian hechos ilícitos, nos parece que no están sucediendo, hasta que no venimos y nos lo cuentan, por eso es que cada día vamos a un barrio. Pero si no están sucediendo, vamos a tener menos policías en Cerri, menos cámaras y vamos a poner menos botones de pánico porque no suceden hechos, y esto no es así. Tenemos que tomarnos el trabajo de hacer la denuncia”, explicó.