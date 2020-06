Con piedras y golpes de puño lesionó de gravedad a la ex suegra

Una mujer llegó a la casa de la ex suegra y le pegó a la madre de su nieta, su ex pareja y su ex cuñado, todos lesionados en el rostro

Según pudo conocer, en la ciudad de Trelew, en un domicilio de calle Gallina al 1100 hubo una pelea familiar entre la ex nuera, los familiares de ésta y su suegra.