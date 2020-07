Con mayoria sindical Arcangel y Aolita a la cabeza de la CGT local

Con las firmas de más de 60 gremios anunciaron la unificación de la CGT con una jefatura consensuada, aunque otros 30 sindicatos no participaron del acuerdo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) regional Bahía Blanca lanzó una conducción consensuada entre 65 gremios que la integran, aunque otras 30 entidades gremiales decidieron no apoyar la dirigencia propuesta.

La CGT quedó a cargo en forma conjunta de Miguel Aolita (Asociación de Empleados de Comercio) y de Roberto Arcángel (Sindicato de Choferes de Camiones). Ambos desempeñarán el cargo de secretario general.

La presentación de la conducción conjunta se hizo con un acto en la calle, frente a la histórica sede de la CGT local de nuestra ciudad, en Mitre y Rodríguez, donde se vio a todos los dirigentes con tapabocas colocados,

“Creo que es lo que debe ser, porque para eso (la entidad gremial) está fundada”, indicó el lider camionero de nuestra ciudad

Arcángel atribuyó la división en dos de la CGT local a “cuestiones personales, cuestiones externas al movimiento obrero”, y también a “cuestiones políticas (…) no sabiendo que los intereses son de uno solo, son de los trabajadores y no de los dirigentes”.

Por otro lado el grupo de sindicalistas que no aceptaron la unificacion de la CGT no respaldó la unificación, por no estar de acuerdo con la representación designada por Arcangel y Aolita, y pidieron la realización de un plenario normalizador para elegir a una conducción “legítima”.