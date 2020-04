Con 3 casos positivos, el Hospital Penna extrema las medidas de higiene y pone restricciones

La Dirección del Hospital Penna difundió un comunicado en el que anuncia una serie de medidas dirigidas a su personal para extremar la precaución en el contagio de coronavirus, luego de que se conociera que tres enfermeras dieron positivo.

«Hemos decidido hisopar y desafectar al personal involucrado durante 14 días a partir de la fecha, con seguimiento estrecho de todos», anunciaron.

Por otro lado, la Secretaria de Salud se encargará del seguimiento de todos los contactos estrechos y mencionaron que el personal de salud que no pueda cumplir el aislamiento en su casa, tiene disponible el hospital.

Es por esto que en el Hospital Penna queda prohibido:

1. Circular por pasillos sin tapa boca y nariz.

2. Circular por áreas de atención a personas (salas de internación, emergencia, quirófano) sin barbijo quirúrgico.

3. Reuniones de más de 2 personas donde no se asegure la distancia mínima de 2 metros entre ellas o donde no haya ventilación adecuada. En caso de reunión, utilizar plataformas telefónicas o por computadoras por fuera del área de su atención a personas (consultorios no funcionantes, salón de actos, etcétera).

4. Uso de celular dentro del área de atención a personas (prohibido fotos y filmaciones).

5. Compartir comidas, mates, juntadas en horarios de descanso. Reconociendo esta práctica como culturalmente arraigada, pero de alta peligrosidad para el contagio en conglomerados, por esta razón, no está permitida reuniones de este tipo.

6. Salir con ropa de uso hospitalario a la puerta del hospital o área circundante.