Computadoras para docentes ¿Cómo se gestiona?

Desde el viernes, el Ministerio de Educación de la Nación habilitará la gestión para la compra de computadoras para docentes en hasta 36 cuotas

Desde el próximo viernes, el Banco Nación, junto al Ministerio de Educación nacional, pondrán a disposición la gestión para la compra de computadoras para docentes y profesores en planes de hasta 36 cuotas.

Según informaron desde el plan de computadoras para docentes, los créditos tendrán un monto máximo de $100 mil y serán financiado por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) con el objetivo de «facilitar las herramienta imprescindible en este contexto de pandemia», y así «fortalecer una tendencia con la mirada en el futuro», señaló el titular de la cartera educativa Nicolás Trotta. Entonces, ¿cómo se inicia el trámite? Primero hay que dirigirse a la página web del Banco Nación: www.bna.com.ar. Por su parte, hay que aclarar que aquellas personas que accedan al crédito solo deberán presentar el DNI a la hora de recibir el equipo. Los siguientes son los requisitos para ser considerado en el programa

Las y los docentes de nivel inicial, primario, medio y superior no universitario de todas las modalidades, que se desempeñen en establecimientos de educación pública, de gestión estatal o privada de todo el país, incluidos en la base de datos de perceptores del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID);

Las y los docentes cuyo ingreso equivale hasta cuatro salarios mínimos, vitales y móviles, podrán acceder a créditos de hasta 100 mil pesos;

La cuota promedio es de $1700 para equipos de hasta $50.000, $2500 para aquellos de hasta $75.000 y $3400 para los que alcancen los $100.000;

No podrán solicitar el crédito los docentes que se encuentren usufructuando licencias por enfermedad, largo tratamiento, cargo de mayor jerarquía, o cualquier otra justificación o franquicia que implique en los hechos la no prestación del servicio al momento de solicitar el crédito.

Tampoco podrán hacerlo quienes hayan percibido un ingreso promedio en los últimos tres meses, por todo concepto, superior al equivalente a cuatro salarios mínimos vitales y móviles

Desde el viernes, el Ministerio de Educación de la Nación habilitará la gestión para la compra de computadoras para docentes en hasta 36 cuotas

Para gestionar el programa, se hace lo siguiente: Una vez dentro del sitio web del Banco Nación, se selecciona la opción «Programa PC Docentes». Después se deberá ingresar el CUIL y el correo electrónico. Una vez se haya corroborado la identidad, se abrirá otra ventana del “MarketPlace” en donde se mostrarán los modelos disponibles de acuerdo a tu capacidad de compra.

Una vez que hayas seleccionado el producto en el sitio de compras, el programa tendrá asegurado el acceso al mismo durante siete días corridos. Superado ese plazo se podrán elegir el mismo u otro producto al momento de presentarse en la sucursal, sujeto a disponibilidad. Por último, el Banco Nación te asignará un turno para la firma de documentación.

Una vez finalizado el trámite en la sucursal, recibirán el equipo en su domicilio en un plazo de hasta 10 días hábiles con envío gratuito.