Compró una casa por un euro en Italia e incita a que otros hagan lo mismo

“Hice un acto de fe el año pasado y me fui de Londres en diciembre, justo a tiempo para solicitar mi residencia en Italia antes del final del período de transición del Brexit. Sé que Italia también tiene sus desafíos, pero hay un gran sentido de comunidad aquí, especialmente en Sicilia, donde la gente ha luchado durante tanto tiempo. No conozco a nadie en la ciudad y mi italiano no es muy bueno, así que suponía un gran riesgo dejar a mis amigos en Londres. Pero sabía en el fondo de mi corazón que esta era la decisión correcta”, manifestó.

En la actualidad, McCubbin está alquilando otra propiedad mientras continúa renovando la nueva casa. “Todo el mundo es muy acogedor con los extranjeros que compraron las casas por un euro porque saben que estamos ayudando a devolverle la vida a esta ciudad”, dijo.

El activista comparte todo el progreso de refacciones en su cuenta de Instagram. Ya reparó el techo que tenía goteras y ahora está trabajando para arreglar la bomba de agua. Una vez que termine con todas las refacciones, espera que la propiedad se convierta en la base de su proyecto de cocina comunitaria.

Por eso, lanzó una campaña digital a través de la plataforma Crowdfunder para juntar dinero y solventar el proyecto de la cocina comunitaria. Hasta el momento, ya logró recaudar más de 25.000 euros para “ayudar a las personas vulnerables” mientras brinda “oportunidades para los jóvenes cocineros de todo el mundo”.