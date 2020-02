Compartió un ticket de $9300 pesos, se viralizó y hasta le respondió Pablito Lescano

Una usuario de Twitter posteó indignada lo que gastó en comer afuera con otras cuatro personas y en las redes la destrozaron. Como está de moda últimamente exhibir los tickets de los restaurantes, Alex, la titular de la cuenta @subterfugia, no quiso se menos y tuiteó la factura de una cena que compartió junto a cuatro personas. Le cobraron 9.320 pesos y dijo: “Palermo chiques. No hay inflación… je”.

En la adición, que no identifica el nombre del restaurante, se puede leer que gastaron 450 pesos por el servicio de mesa; 590 pesos por dos aguas con gas de origen italiano; 885 pesos tres aguas sin gas; 1.990 pesos por la porción de picanha –contra 1240 la de lomo–; 1.370 la burrata, entre otros ítems.

Además, aclaró que al lugar en donde cenó “van muchos K”, lo que abrió la puerta a la grieta entre quienes le respondieron. Por las dudas, ante las críticas, dijo que no fue el precio sino la inflación lo que motivó su posteo. Y agregó que suele ir a ese restaurante.

Vale aclarar que según el sitio preciosmundi.com, que chequea los valores de varios servicios y productos en distintos países, el valor promedio en la Argentina de una comida para dos personas en restaurante a la carta (que incluya dos platos y postre) es de 1.300 pesos. En este caso, para cinco, hubiera sido de 3.250 pesos. Según esa publicación, los datos que publican son fruto de encuestas hechas en las ciudades de “Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, San Miguel de Tucumán, Mar del Plata, Salta, Lanús, Santa Fe y Corrientes”.

Por supuesto, las respuestas no tardaron en llegar. Entre las 2.400 que se registraron en las primeras horas sumaron mucho los habituales insultos de los haters –un clásico de esa red– y se armaron dos debates centrales: si el precio era caro o estaba bien, y si la picanha es un corte de carne que vale tanto como para pagarlo más caro que el lomo.

El usuario “M.A.S.” le profirió: “En vez de indignarte tanto, una técnica novedosa es mirar los precios antes de pedir….”. A él, Alex eligió responderle: “Yo no me indigno. Solo muestro una realidad para que después Marquitos no diga que hay una inflación del 2%”. El “Marquitos” no se refería a Peña, el ex jefe de gabinete, sino a Lavagna, actual titular del INDEC .

Monsieur Mensalt, por ejemplo, le explicó: “El domingo hice un asado para 11 personas. Carnes y achuras de primera, gaseosas, aguas, vinos y cervezas a rolete. Ensaladas varias y hasta postre. Seis lucas en total…”.

Pero la frutilla del postre, fue la respuesta del vocalista de «Damas Gratis» quien aprovechó la queja de la tuitera para promocionar su próximo show. «Lanús cena show 800P Asado Cumbia, Vino y postre. Siga juez», sentenció con su característico humor Pablito Lescano.