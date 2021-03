Cómo se ven hoy 16 famosas de los años 80 y 90 de las que todo el mundo estaba enamorado

Ser una it girl no es nada nuevo. De hecho, este término apareció por primera vez en Londres alrededor del siglo XX, utilizado para describir a mujeres muy populares en la sociedad. Pero no fue hasta los años 80 y 90, cuando los televisores modernos comenzaron a aparecer en los hogares de todos, que estas mujeres comenzaron a ganar un estatus de celebridad. Todas las personas de ese entonces querían ser como ellas, o querían salir con ellas.