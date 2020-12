Clausuraron un parador de Monte Hermoso

Un parador de Monte Hermoso fue clausurado en las últimas horas por el Municipio de esa localidad, debido a que excedió la capacidad permitida de clientes, en contexto de pandemia.

Prisma Beach, situado en Juan Domingo Perón al 800, debió cerrar sus puertas en las últimas horas como consecuencia de la aglomeración de clientes.

Hasta la fecha, la localidad balnearia contabiliza 92 casos confirmados, 33 pacientes con el virus activo, 55 recuperados y 4 fallecidos.

Cabe destacar que el pasado 15 de diciembre, por el aumento de casos de COVID, Monte Hermoso retrocedió de Fase, aunque dicha modificación no generó significativos cambios.

Al respecto, Alejandro Diachiara manifestó: «Vamos a estar cada vez peor y Monte Hermoso para estar peor no necesita nada», y añadió, «ojalá no haya un desborde de contagios y estos no sufran una consecuencia grave».