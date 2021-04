Cipolletti goleó a Olimpo en Bahía Blanca

El Albinegro ganó por primera vez en el Roberto Carminatti en un inolvidable 3 a 0. Con dos goles de Mellado y otro de Maxi López, los de Gustavo Raggio tuvieron un debut inmejorable en el Federal A.

Ni el hincha más optimista de Cipolletti hubiera imaginado un debut así en el Federal A. El Albinegro goleó 3 a 0 a Olimpo en Bahía Blanca en un arranque inolvidable.

Diez veces había enfrentado Cipo a Olimpo en Bahía y nunca le había podido ganar. Hoy no solo se llevó los tres puntos sino que lo hizo de manera contundente.

El Albinegro salió con su idea clara. Plantó dos líneas de cuatro y mantuvo el objetivo de presionar alto para incomodar la salida del local. Olimpo logró crear algunas situaciones claras pero su dominio no fue constante. Solo pudo generar cierto peligro a partir del desequilibrio de Brian Guille por derecha.

A los 18′, Cipo abrió el marcador en su primera llegada. Magnago ganó bien la pelota por derecha y tiró un centro pasado para López. El volante cruzó un pase rasante que empujó Mellado, en una acción en la que llegó con mucha gente al área.

A los 5′ del segundo tiempo, fue expulsado Fernando Pettineroli. El árbitro, Franco Morón, le sacó la segunda amarilla por simular. Aunque reglamentariamente la decisión fue acertada, pocas veces se echa a un jugador en una acción de este tipo.

Cuando parecía que el hombre de menos podía complicar seriamente el triunfo, Cipo se encontró con el 2 a 0. Después de un rebote en un córner, Jara conectó un derechazo y Mellado desvió el tiro de cabeza en el área chica para lograr un inolvidable doblete.

A pesar de la superioridad numérica, Olimpo apenas creó alguna situación en los pies de Guille que Crespo pudo controlar sin problemas.

Además del oportunismo para meter los tres goles, Cipolletti dio una gran muestra de actitud y entrega en cada jugada dividida, con mayor intensidad que su rival. La concentración defensiva fue clave, con la firmeza de Damián Jara como estandarte.

A los 39′, Ávila mandó un centro, el arquero calculó mal y con un toque le dejó servida la pelota a López que definió con arco libre para el 3 a 0 final. Una victoria histórica para Cipo con aires de revancha, después de haber sido goleado por Olimpo en los dos cruces del torneo pasado.

SÍNTESIS

Olimpo (0): Lucas Álvarez; Rodrigo López, Rodrigo Herrera, Martín Ferreyra y Juan Perotti; Gustavo Mendoza, Ezequiel Ham, Facundo Silva y Braian Guille; Pablo Soda y Ulises Virreyra. DT: Carlos Mayor.

Cipolletti (3): Facundo Crespo; Boris Magnago, Damián Jara, Manuel Berra y Leandro Wagner; Fernando Pettineroli, Brian Meza, Lucas Mellado y Maximiliano López; Nicolás Trecco y Juan Pablo Zárate. DT: Gustavo Raggio.

Goles: 18′ PT Lucas Mellado (C), 12′ ST Lucas Mellado (C) y 39′ ST Maximiliano López (C).