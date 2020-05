Cinthia Fernández se muda de canal y ya no vuelve a LAM

Ángel de Brito anunció la salida de la bailarina del programa, y para despedirla le dedicó una serie de videos que recuerdan los momentos más escandalosos de la panelista. Mirá.

Fue el mismo Ángel de Brito quien informó que Cinthia debuta este martes como panelista en El Show del Problema, el ciclo conducido por Nicolás Magaldi en El Nueve. «¡Felicitaciones y toda la merd!», escribió el conductor de LAM.

En respuesta, la bailarina expresó: «Gracias por todo este tiempo haberme enseñado tanto y darme el privilegio de trabajar en el programa número uno de la tele. A vos y a todas mis compañeras y producción, que son el conjunto y condimento perfecto que hacen un gran programa. LAM hasta pronto».

Luego de hacer oficial la salida de la bailarina de su programa, De Brito compartió un hilo de Twitter (una serie de tuits conectados de una misma persona) realizado por el usuario @polmccarne, el mismo que expuso las supuestas cuentas truchas de Evangelina Anderson, que muestra algunos de los momentos en los que Cinthia hizo cualquier cosa por obtener un poco de cámara.

«Homenaje despedida a Cinthia Fernández por su paso por LAM. Ya la despedimos 100 veces jajajajajaja», señaló el conductor junto al hilo , recordando que le dijo adiós al programa en más de una ocasión durante el 2019 y 2020 inclusive. «Jajajajajaja pero siempre volveré . Amo los homenajes LAAAMMM», advirtió la morocha.

El creador del homenaje que el periodista compartió arrancó con el video de «Cuando se enojó con el cronista da LAM por una supuesta falta de respeto» y siguió con el momento «Cuando le puso laxantes a otra participante de GH en el café».

Además de compartir el video donde Cinthia hizo pis (a lo Amalia Granata) en el patio de Gran Hermano Famosos en 2007, el usuario recordó cuando Fernández «Le tiró a Grace (Alfano) el palazo de los militares por algo que entendió mal» y el momento en el que «Criticó a la China (Suárez) por tuitear contra las maquinitas teniendo canje con Dior como si tuviera algo que ver».

También expuso cuando Cinthia «Le pidió al presidente que sancione al ex (Martín Baclini)» porque según ella había roto la cuarentena; cuando «Admitió que llamó a un call center para tener votos en el Bailando y le echó la culpa al ex» y «Cuando se peleó con Laurita (Fernández) por una publicidad del negocio del ex».

«En plena pandemia por coronavirus se peleó con su vecina por la famosa maquinita, y lo que no sabíamos era que nos enfrentábamos a una pandemia peor: el sello de agua de Andrea Taboada», escribió el tuitero que publicó las imágenes que De Brito compartió a modo de homenaje a su ahora ex angelita.

Entre los últimos clips se encontraba el que muestra cuando «Barbie Simons la defendía con el conflicto con su vecina pero Cinthia la atacó igual».

La salida de Cinthia llamó la atención debido a que días atrás, cuando De Brito fue consultado sobre si había posibilidad de incorporar a Marcela Tauro a su staff si la periodista terminaba por renunciar definitivamente a Intrusos, éste dijo: «Para nada. Yo estoy feliz con mi panel, y ojalá cuando termine la pandemia, me dejen incorporar a Lourdes (Sánchez), Cinthia (Fernández) y Majo (Martino)”, contestó.