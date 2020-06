 Chubut vuelve a fase 2 en las ciudades de brote de coronavirus

El Ministro de Salud Fabián Puratich expresó tras el brote de coronavirus «tenemos que si o si disminuir la circulación de las personas por varias razones, personas que han salido de sus casas sin ningún tipo de protección, no respetar el aislamiento y distanciamiento social , volvemos a insistir que la única forma de cuidarnos. Les pedimos por favor que respeten todas las normas que deben respetar, lo que pasó en estos días es algo grave que nos preocupa. Hay un esfuerzo muy grande, trabajadores en la calle con gran esfuerzo y no se puede tirar por la borda el trabajo que se ha hecho».

Los bioquímicos están haciendo un trabajo formidable y hoy es el día del bioquímico , por respeto a los trabajos que se están llevando adelante les pido que se cumpla con las normas agregó el funcionario.

la fase 2 es para Puerto Madryn, Trelew, rawson, Comodoro y rada tilly, está en análisis Camarones por el puerto

Otra de las medidas que se tomó es para la actividad portuaria que queda suspendida por 14 días , se hará reunión con el sector de pesca y sector portuario .

El virus no entró por el mar, entró por una persona infectada, nadie es inmune, ninguna ciudad es inmune, ninguna provincia ni ningún país

«Es una locura que tengamos 262 contactos estrechos, tenemos que trabajar muy férreo, volvemos a hacer un llamado a la sociedad, no está cansada la sociedad solamente, estamos todos cansados. pedimos que se trabaje en forma conjunta. No se va a permitir más el regreso de personas que están aburridas en otro lugar, 11 mil personas volvieron a la provincia, entonces basta no va haber más autorizaciones y en esto yo me voy a hacer cargo» cerró el Ministro de Salud del Chubut.