Chubut: ex directora jubilada de 71 años busca trabajo porque no tiene para comer

Hay atraso del pago de los sueldos a los empleados estatales de la provincia del Chubut. Aquellos que residen en la ciudad de Puerto Madryn también padecen esta situación.

Este viernes un usuario de la red social Facebook subió en su perfil el cruel relato de una mujer ex docente y directiva que le pedía «para comer». El comentario se replicó y compartió en otros perfiles de la misma red social, despertó mucha solidaridad entre los mismos vecinos.

En Madryn los ciudadanos mostraron su solidaridad y quisieron conocer la identidad de la mujer que según informó el usuario Blas Agustin Pye era un septuagenaria que fue directora de una escuela local y es una vecina muy reconocida. La ex docente se acercó al supermercado donde estaba el joven y le solicitó «algo para comer» ya que en su cajero tenía $2.50. Los vecinos al leer el posteo se ofrecieron a comprarle mercadería y brindarle algún tipo de ayuda.

«Recién vino una señora al súper llorando y pidiéndome algo para comer porq no le pagan hace 3 meses .. me mostró su ticket del cajero 2 pesos con ciencuenta tenía.. ex directora de una escuela de acá de madryn la verdad q estas cosas son increíbles y no se puede creer lo basura que puede ser una persona , 71 años la señora y me dice antes de irse que lo único q quiere es vivir su últimos añora en paz..» escribió en su posteo el joven.

Entre los comentarios de los vecinos se pudo divisar que la señora estaba repartiendo unos volantes que confeccionó a mano donde detallaba que buscaba trabajo ya que tenía muchas deudas y debía comprar mercadería para alimentarse.

«Soy jubilada de directora de escuela. Aporté 37 años. Tengo 71 años. Busco trabajo para pagar muchas cuentas y alimentarme. Busco trabajo. Mosconi xxx» te 280xxxx dni xxx» escribió en sus volantes.