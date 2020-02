Chocaron dos camionetas en un control policial en el acceso a Coronel Suárez

Ocurrió anoche, pasadas las 23, en la Ruta 85 y a la altura de la rotonda con la Ruta 67

Pasadas las 23 horas del viernes se registró un choque en la Ruta 85 a la altura de la rotonda con la Ruta 67.

Por causas desconocidas, una pick up Chevrolet S10 patente JWJ 988 fue embestida de atrás por otra pick up, una Toyota Hilux patente AA 768 EV que circulaba en la misma dirección.El siniestro se originó a pocos metros del ingreso a la estación de servicio GNC sobre la Ruta 85 en momentos en que efectivos de la Comisaría 3° de Pueblo San José llevaban adelante un operativo de control vehicular de rutina en dicho lugar.

Una ambulancia del SAME trasladó preventivamente al Hospital Municipal a los menores de edad que circulaban en los rodados involucrados donde se le practicaron exámenes de rutina para descartar lesiones.

En el lugar trabajó además un móvil de Bomberos Voluntarios en tanto que los efectivos policiales de Pueblo San José y Coronel Suárez mantuvieron la arteria cerrada al tránsito por algunos minutos hasta que los restos del siniestro fueron retirados de la cinta asfáltica.

Fuente y fotos: La Nueva Radio Suárez