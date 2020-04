Chiqui Tapia: «Damos por finalizada la temporada y no habrá descensos»

La grave pandemia obligará que el regreso a la actividad profesional del fútbol sea una de las últimas prioridades a la hora de normalizarse todo. Es por esto que Claudio Tapia, presidente de la AFA, decidirá suspender la temporada que había comenzado a mediados del año pasado y además eliminar los descensos, por lo que la Copa de la Superliga que llevaba solamente una fecha quedará anulada.

«Damos por finalizada la temporada. Nuestra voluntad es volver, pero sabemos que la salud es lo más importante y la actividad continuará cuando la situación lo permita», comentó Tapia en diálogo con TNT Sports.

Y dijo que los descensos: «Quedarán anulados tanto en 2020 como en 2021. Y los promedios continuarían para cuando vuelvan los descensos en 2022″.

Uno de los grandes dilemas que resta dilucidar es lo que ocurrirá con los cupos a la clasificación a las copas internacionales que brindaban tanto la Copa de la Superliga como la Copa Argentina, y sobre este asunto el presidente fue muy claro: «Cuando la salud permita volver, se van a definir las plazas a la Libertadores de la Superliga y la Argentina mediante un torneo de transición. Lo resolveremos en las próximas horas en la reunión de Comité Ejecutivo», cerró.

