Chenoa: «No voy a poner una mampara en mi boda»

La cantante argentina Chenoa y el médico Miguel Sánchez Encinas iban a casarse el próximo 14 de junio en Madrid. Sin embargo la pandemia por Coronavirus plantea sus cambios en los planes de muchos.

Chenoa sigue con los preparativos como el propio enlace «en pausa», no está dispuesta a que el coronavirus haga de su día más especial un experimento con distancia social.

«Estamos esperando una respuesta», afirma la hispano-argentina sobre el número de invitados que se pueden juntar en el salón y agregó: «Yo no voy a poner una mampara en mi boda, me niego. Nos apetece casarnos bien». Sobre este punto concluyó: «Junio está muy cerca, estoy viendo que van prorrogando y lo dicen como si yo fuese la única del mundo, y ¿tú sabes la cantidad de novias con las que he hablado por redes sociales?».