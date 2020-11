Chaves: Detienen a un menor por disturbios en la vía publica

La Estación de Policía Comunal de Adolfo Gonzales Chaves comunica que este domingo 08 de noviembre, en horas de la madrugada, personal policial acudió a un llamado por reunión de personas, música alta y ruidos molestos en una vivienda de Avenida Presidente Perón N° 873 de esta localidad. Al llegar, el personal policial detuvo a una menor de edad que se hallaba en aparente estado de ebriedad, incitando a pelear a los uniformados, propinándoles golpes de puño que no les causaron lesiones, alterando el orden público del vecindario. La joven, de quien no se brindaron datos de su identidad, fue infraccionada por los artículos 35, 38, 72 y 74 inc. A del decreto ley 8031 con intervención del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca y posteriormente entregada a su progenitora, quien también fue infraccionada por permitir la reunión de jóvenes en su domicilio, quebrantando la Ordenanza Municipal N° 825/2020 que multa a los propietarios, poseedores o tenedores de inmuebles donde se lleven a cabo reuniones sociales , fiestas o eventos.-

CONTROL DE REUNIONES SOCIALES

Asimismo y durante la madrugada de este domingo 08 de noviembre, en calle Charcas N° 128 de A. G. Chaves de este medio, se procedió a labrar infracción a mayor de edad por violar la Ordenanza Municipal N° 825/20 (art 1); encontrándose el infractor junto a otros jóvenes en reunión social, los cuales se hallan prohibidas por Decreto, tomando intervención el Sr. Juez de Faltas Municipal Dr. Rubén Pellegrini.

Se lleva a conocimiento de toda la población que se continuarán realizando operativos de interceptación de vehículos e identificación de personas en conjunto con personal de tránsito municipal, como así también se controlarán los permisos obligatorios para circular luego del horario permitido y se infraccionará a los propietarios de viviendas y/o organizadores de reuniones sociales que transgredan el Decreto Municipal 825/20 o la 3.187 promulgado por el Ejecutivo Municipal. –