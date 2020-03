Chaco: dio positivo por Coronavirus la directora de un hospital

Se trata de Nancy Trejo, quien se desempeña en el Hopital Perrando de la ciudad de Resistencia.

La directora de un hospital en Chaco aseguró que tiene coronavirus. Se trata de Nancy Trejo y se desempeña en el Hospital Perrando de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia. Con la confirmación de su caso ya son diez los médicos infectados en ese centro médico.

Trejo, de 61 años, se encuentra aislada en su casa, desde hacevarios días, padeciendo algunos de los síntomas compatibles con el Covid-19. Según autoridades del hospital, la última aparición de la médica ocurrió cuando ella aún no presentaba síntomas en un acto donde se entregaron respiradores.

“Ahora estoy sin fiebre, asintomática y en muy buen estado general”, dijo la doctora en diálago con el medio local Ciudad TV. En tanto, explicó que en Hospital se tomaron los recaudos suficientes para evitar más contagios. “En el Hospital hemos tomado precauciones y seguido las normas de bioseguridad; no he tenido contacto estrecho con algún caso conocido anterior y sí he recorrido todos los servicios de manera permanente, manteniendo trato directo con los otros profesionales, que hoy están enfermos”, indicó.