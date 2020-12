Cecilia Di Costanzo: “El rugby se niega a ser popular”.

La integrante del área de género del Club Universitario de La Plata dijo que “hay que replantearse muchas cosas de manera urgente”.

La ex jugadora y entrenadora de rugby, Cecilia Di Costanzo, analizó la situación creada en torno a la sanción al capitán de Los Pumas, Pablo Matera, y el posterior retroceso de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Matera, junto a sus compañeros Guido Petti y Santiago Socino, habían sido apartados del equipo por sus publicaciones xenófobas y racistas en distintas redes sociales años atrás y divulgadas en los últimos días.

Dos días después de aplicadas las sanciones las UAR informó que “habían sido dejadas sin efecto” debido a que los rugbiers “hicieron público sus pedidos de disculpas y arrepentimiento”.

En ese marco, Di Costanzo, que integra el área de género del club Universitario de La Plata, dijo que «la familia del rugby está constituida por mamás y papás, pero las madres están invisibilizadas” y agregó que “es doloroso que se hable del rugby de manera despectiva porque el rugby es un juego”.

En declaraciones a Todo Este Ruido por Radio Provincia dijo que “arrancamos el año” con el asesinato “de Fernando Báez Sosa y nos tenemos que replantear muchas cosas de manera urgente. Estos procesos que se dan en nuestros clubes están atravesados por la cuestión de clase».

Agregó que el débil homenaje de Los Pumas “a Diego Maradona puede ser leído por la diferencia. También se puede leer desde lo que representa Diego, el deportista más importante, el más glorioso. El mundo dice que a Diego no se lo puede negar y creo que el rugby no quiere entrar en eso. El rugby no quiere ser negro, villero, popular, todo lo que representa Diego».

En ese sentido, dijo que “nosotras estamos formadas en la cultura de los varones. A Matera lo dejaron sólo (para decidir qué hacer con el homenaje) en algo que tendría que haber hecho la dirigencia. Siempre se marca la diferencia con el fútbol, con lo popular».