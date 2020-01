Catherine Fulop y la advertencia a Oriana: “La amenacé con mandarla al psicólogo si no cambiaba la cara de traste”

Catherine Fulop confesó cómo son sus hijas al levantarse y relató una divertida anécdota del mal humor de su hija mayor, Oriana.





Catherine Fulop pasó por “¿Quién quiere ser millonario?” y divirtió con sus desopilantes confesiones. La actriz, que ahora participa en la radio junto a Del Moro, divirtió a los espectadores con su clásico buen humor y su forma de ser.Pero al parecer, según relató la modelo venezolana, sus hijas lamentablemente no salieron a ella. “En mi casa hablo todo el día. Yo me levanto a la mañana y empiezo ‘pum’ para arriba. A mis niñas las levantaba diciéndoles ‘buenos días Tizianita, ¿cómo está la reina de la casa?’. Y las chicas me miraban mal”, contó la actriz.

Oriana, que siempre era la más fuerte de personalidad, bajaba (a desayunar) asquerosa con su boca y sus ojos claros, y Tiziana bajaba más divina y era más delincuente. Oriana bajaba con cara de ‘traste’. Entonces yo le decía si no me sacas esa cara de ‘culei’, te voy a llevar al psicólogo. Y esa era mi amenaza”, continuó divertida Catherine Fulop.

Catherine Fulop admitió que le molesta que nadie le hable a la mañana por eso terminó amenazando a su hija para ver si terminaba cambiando. Además, la actriz dijo que le gusta estar de buen humor y una vez despierta, está “muy arriba”.

“Y me decía ‘lo que pasa es que hablás desde muy temprano’. Y yo respondía ‘¡es que ninguno de los tres me habla a la mañana!’”, admitió entre risas mientras Santiago del Moro también se divertía.

Al parecer, es algo característico de los Sabatini ya que admitió que sus hijas y su marido son muy parecidos. Y agregó: “Yo siempre digo que es un gen porque Gaby (Sabatini, la hermana de Ova) también es así y su papá también era así. Es genético. Son así como parcos, tranquilos y que meditan”.

Fuente: Ciudad Magazine