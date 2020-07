Catherine Fulop habló sobre cómo su vida fitness afectó en la salud de Oriana Sabatini

La conductora reflexionó sobre el impacto de su estilo de vida sobre su hija, que contó que sufrió anorexia y actualmente tiene atracones.

La revelación de Oriana Sabatini sobre su trastornos alimenticios revolucionó las redes sociales e impactó en lo más íntimo de su familia. Uno de los puntos que más llamó la atención fue la relación que podía existir entre la vida fitness de Catherine Fulop y las exigencias de la actriz sobre su propia corporalidad.

Sobre esto habló Catherine en una entrevista con Los ángeles de la mañana. «Y sí, yo creo que eso para ella también debió haber sido muy duro. Porque capaz ella me ve a mí, que uno lo hace sin querer. Es más, pensando que uno va a dar el ejemplo”, comentó con sinceridad.

Luego aclaró que la comida nunca fue una «obsesión» en su casa. «Había comida chatarra, comida saludable. Estaba en la mesa la elección porque yo siempre busqué ayuda para mí. Con mi ejemplo pensé que se los iba a transmitir a mis hijas. En mi casa te juro que nunca se los obligó a comer sano o no, la comida no era un tema, siempre se comió mucho, yo siempre fui muy comilona, me gusta comer de todo. No contaba con la influencia externa y lo que empezó a pasar con las redes sociales, que a nuestra generación nos sorprendió mucho. La generación de ella ha tenido que lidiar con las redes, que todo se viralice”, reflexionó.

Luego, casi entre risas y desdramatizando, agregó: «Yo sé que las madres somos los grandes traumas de nuestros hijos, ¿qué querés que te diga? ¡A terapia!».