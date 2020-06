Casillas se bajó de las elecciones presidenciales de la federación española

El ex arquero informó su decisión a través de sus redes sociales y explicó el motivo que lo llevó a esa postura. Su comunicado.

Iker Casillas comunicó hoy que no se presentará a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y dijo que «el principal motivo» es «la excepcional situación social, económica y sanitaria» que vive el país europeo por la pandemia de coronavirus.

El ex futbolista contó su decisión a través de un comunicado que publicó en sus cuentas en las redes sociales Twitter e Instagram, donde comenzó diciendo: «Me gustaría informar que he decidido no presentarme a las próximas elecciones de la RFEF recientemente convocadas».

«El principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano. Creo que es el momento de sumar y no dividir porque el fútbol y la sociedad lo necesitan», añadió.

Asimismo manifestó: «En el ámbito deportivo y federativo hay que centrarse en cómo ayudar a jugadores, clubes, competiciones y unas elecciones solo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental».

«No es una puerta cerrada de cara al futuro. Quería un proceso electoral justo, trasparente y realmente participativo, buscando lo mejor para el fútbol español y en esta ocasión creo que no se ha apostado por ello. Espero que en próximas elecciones se pueda dar conmigo o con otros candidatos», aseveró.

En tanto, Casillas expresó: «Me pongo a disposición del CSD, RFEF, La Liga, AFE y sus respectivos presidentes para aquello que puedan necesitar de mi parte y estaré encantado en poder colaborar por el bien del fútbol. Hoy debemos estar todos juntos para salir adelante».

Finalmente dijo: «Agradezco a mi equipo de trabajo por estos apasionantes meses de precampaña que hemos vivido, a las instituciones y al mundo del fútbol en general. Espero que dentro de la gravedad de la situación, estéis todos lo mejor posible».

La RFEF, organismo presidido desde el 17 de mayo de 2018 por Luis Rubiales, formalizó el pasado miércoles la convocatoria de elecciones a la presidencia, que se celebrarán el 17 de agosto, si este mes se considera hábil por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para los comicios federativos, o se pasará al 17 de septiembre.