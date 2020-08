Carmen Barbieri se sinceró y mando al frente a Moria Casán

Carmen Barbieri y Moria Casan son 2 estrellas de la moda y resaltan en todos los escenarios. Pero la mayor situación se presentó en el Cantando.

Estas dos se conocen de toda la vida, lo suficiente como para saber los secretos de la otra. Pero esta vez, en la pista de Cantando 2020, Carmen Barbieri revelo una situación que Moria Casan se tenía muy bien guardado.

Carmencita Barbieri conto que, “Moria cuando se ríe en el escenario se mea. Se moja toda. No es de ahora, de cuando era pendeja que lo hace”, dijo entre risas.

Automáticamente, La One tomó el micrófono y le contesto: “Ahora estoy tratado de contenerlo. Con el padre de ella, cuando ella era una niña, no podía. Pero ahora ya me cubro”, firmó dándole la razón a su vieja amiga.

Las amigas son las amigas y los recuerdos son para Me*rse de la risa.