Carlos Tévez y el coronavirus: «Lo que cobre del próximo contrato lo voy a donar»

El futbolista confirmó que charló con su familia y tomó esa decisión para aportar si ayuda en este difícil momento de la pandemia.

Carlos Tévez habló con Gustavo López y su equipo de Radio La Red AM 910 y se refirió como nunca a la grave situación económica y social que vive Argentina por el coronavirus.

El futbolista detalló que renovará su vínculo contractual con Boca Juniors y que ese dinero lo donará por completo para aquellos que más lo necesitan. «Lo que cobre del próximo contrato lo voy a donar para la gente que necesita la vacuna, las ollas populares», indicó el capitán Xeneize.

Y añadió: «Lo charlé con mi familia y yo no quiero ver nada de plata, quiero que vaya a un destino». Sobre su futuro futbolístico, aclaró: «Sigo en Boca. El contrato es hasta diciembre, no es un año, son seis meses».