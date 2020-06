Carlos Tevez quiso ir a jugar al golf en Tandil y no lo dejaron pasar

Carlos Tevez, de pública afición por el golf, quiso volver a jugar yendo a una cancha de Tandil, pero lo pararon en la entrada de la ciudad.

Carlos Tevez, que decidió pasar la cuarentena en Maipú, quiso ir a jugar al golf en la ciudad de Tandil, en el Golf Valle de Tandil, más precisamente, pero le negaron la entrada, según precisaron el noticiero C5N.

«Llegó a Tandil para ver si podía jugar al golf, pero no pudo entrar. Yo no estaba en el puesto, pero la inspectora me lo pasó al teléfono y charló directamente conmigo. Él creía que como Tandil estaba en fase 5 y se habían habilitado los deportes podía pasar», explicó el director de Control Vehicular Walter Villarruel.