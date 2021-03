Carlos Ruckauf afirmó que el problema del MERCOSUR es Jair Bolsonaro

El ex vicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf, afirmó que “aunque esté retirado de la política, no voy a ser candidato ni funcionario, no me he retirado de opinar sobre los temas de mi Patria o del pueblo”.

En este marco, en declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une destacó la importancia de que el oficialismo y la oposición alcancen acuerdos y trabajen en conjunto como se hizo al comienzo de la pandemia.

Ruckauf aseguró que a Alberto Fernández lo debe haber visto por última vez “hace 10 o 12 años” y remarcó que públicamente no va a opinar sobre la gestión de gobierno.

“Sé que es difícil en un año electoral. Pero hay que pelearse menos. En los años electorales siempre nos enojamos un poco con el que está del otro lado, porque además hay ideas distintas. Pero en políticas de Estado, es importante que la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias funcionen juntas”, destacó Ruckauf.

En otro orden, aseguró que el Mercosur está complicado en la medida que en Brasil hay un presidente “ignorante” que pretende “bajar el arancel regional”.

Al respecto, sostuvo que “es una medida muy inconveniente para la estructura industrial de cada uno de nuestros países. Yo creo que Jair Bolsonaro se equivoca. Sigue soñando con un mundo que no existe.”

Ruckauf agregó que “habrá que aguantar, discutir. Habrá que mantener la presencia, no levantarnos de ninguna mesa. Antes fue Brasil el que trabó algunos acuerdos. Ahora Argentina puede trabar otros”.