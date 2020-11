Carlos Bianco: “Espero que reconozca y agradezca”

El jefe de Gabinete bonaerense detalló los fondos que la Provincia giró al municipio y la inversión en obra pública luego que el jefe comunal, Javier Martínez, dijera que desde diciembre no recibía dinero del Ejecutivo provincial.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, le respondió al intendente de Pergamino, Javier Martínez, quien había señalado que desde diciembre del año pasado no recibían los fondo de la Provincia y había calificado la relación con el Ejecutivo bonaerense como “compleja”.

En ese sentido, en conferencia de prensa, emitida por Radio Provincia, Bianco señaló que “no veo una relación compleja, venimos trabajando de manera madura y razonable y verdaderamente no entiendo a qué se refiere. Si se trata de asistencia voy a decir algunas cuestiones generales, no sé de dónde saca que no han llegado fondos desde diciembre. Se han enviado al hospital San José 17 respiradores, 15 monitores, 29 bombas de infusión, 12 camas de terapia intensiva y 15 de cuidados intermedio, por mencionar equipamiento”.

Bianco agregó que “el intendente dice que no le llegaron transferencias: tenemos dos tipos de transferencias hacia los municipios, las que gotean directamente como asistencias y transferencias por el Ley, como la Coparticipación, el Fondo de financiamiento, y en ese sentido, recibió lo que le corresponde $680 millones y además sin que necesariamente la corresponda , es una decisión política del Gobernador de asistir a todos los municipios como ‘aportes del tesoro’ casi $63 millones, Fondo Especial $ 23 millones y casi $2 millones por el Fondo de Cultura y Turismo, es decir, un total de $88 millones que el Gobernador decidió otorgar en un marco muy complejo de caída de recaudación y aumento de gastos por la pandemia”.

En esa misma línea, agregó que “a partir de diciembre realizamos los pagos correspondientes a una obra de agua potable en la localidad de Pinzón por casi $20 millones ya hemos erogado $1.600.000; un plan de conectividad vial de repavimentación por $41 millones desde diciembre pagamos casi $12 millones; una obra muy importante como es la presa de regulación del Arroyo Pergamino que es de un valor de $1146 millones desde la Provincia en diciembre se erogaron $192 millones y la reconstrucción de la ruta 32 Pergamino- Salto por $91 millones , donde se han erogado a las empresas unos $6 millones. Lo digo como ejemplo porque salió la noticia en El Pergaminense y no quería dejar de aclarar estas cuestiones”.

“Una cosa es cuando a los intendentes de la oposición les acercan un micrófono y otra es la realidad de lo que sucede y esto merece ser aclarado y espero que reconozca y que eventualmente agradezca, no sólo que no falte a la verdad diciendo que no recibió los fondos”, finalizó Bianco.