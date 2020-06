Carina Zampini recibió contundente respuesta:»En la cama no»

Luego de que los participantes fueran llamados a preparar sus platillos como si fueran “para tirarse en el sillón”, Carina Zampini comentó: “tirarse en el sillón nos encanta. Ahora que está fresquito, te tapás con una mantita y comés cosas ricas”, pero no recibió las respuestas que quizás esperaba.

Tras culminar la frase, uno de los participantes soltó una risa. “¿De qué se ríe Mauricio Asta?”, cuestionó Carina Zampini. “Mi sillón tiene hundida una de sus tres partes porque me siento ahí y leo con el celular, miro tele, como, desayuno… Es como mi todo”, fue la respuesta del participante.

“Qué lindo comer tirado en el sillón, ¿no? A mí también me encanta comer en la cama”, siguió la presentadora entre sus comentarios, pero recibió un rotundo “A mí, no”, por parte de la presidente del jurado, Felicitas Pizarro.

Las respuestas discrepantes no pararon ahí, “Un día que me acuesto temprano, me llevo la bandejita y cuando termino de cenar la dejo por ahí y ya me quedo en la cama para dormir”, confesó la actriz. Esta vez la respuesta vino de Christian Petersen: “No, eso es muy romano”.

“¿Por qué? ¿A usted no le gusta?”, preguntó Carina y el jurado le respondió con un contundente: “No, en la cama no”.

Días atrás, Petersen habló públicamente sobre las especulaciones acerca del posible romance con Carina. Aclaró que se trata de una estrategia dentro del show: “Con Carina nos divertimos, tenemos muy buena onda. Y parte del juego es decirnos cosas lindas y chichonear un poco entre nosotros, pero porque es así el programa”.