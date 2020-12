Capitán Sarmiento: La secuestraron y exigieron dinero desde su propio perfil de Facebook.

Se trata de Cecilia Barroso, una joven de 22 años de edad. Fue abordada tras salir de su casa. Reclamaban el pago de un auto supuestamente fundido que vendió su padre. Los detalles.

Un gravísimo hecho se vivió en las últimas horas en Capitán Sarmiento, un pequeño poblado del norte de la provincia de Buenos Aires, donde una joven fue golpeada, amordazada, secuestrada, fotografiada y filmada, y todo el material publicado en sus propias redes sociales para extorsionar a sus familiares.

La víctima, Cecilia Barroso de 22 años de edad, salió este martes por la tarde de su casa para ir al centro, pero de acuerdo a su relato a las pocas cuadras sufrió un fuerte golpe por lo que se desvaneció, y luego aparecieron publicaciones en su perfil de Facebook en las que se la ve recostada en un descampado, amordazada y semiconsciente.

Junto a las imágenes había una amenazante frase: “En una hora en el puente de fierro. Quiero la plata del auto que te compré y me lo encajaste fundido. ¿Qué te pensaste, que no te iba a encontrar sinvergüenza? Mirá lo que me encontré yo. No sabés lo bien que la pasamos. La plata o comprá el cajón. Una hora”, rezaba el amenazante posteo, dirigido a su familia.

La joven fue finalmente hallada por agentes de la Policía Bonaerense, quienes la encontraron atada de manos en un campo cercano a la Ruta 8, e inmediatamente la trasladaron al Hospital San Carlos en estado de shock emocional y presentando heridas leves en el torso –rasguños–.

Esto ocurrió en las últimas horas de este martes y de acuerdo a su propio testimonio no recuerda mucho de lo sucedido y el caso recayó en la UFI Nº 1 del Departamento Judicial San Nicolás, a cargo del fiscal Patricio Mugica Díaz.