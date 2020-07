Cansados de la inseguridad, un grupo de vecinos golpeó y empaló a un ladrón

La policía tuvo que intervenir para que el ladrón no perdiera la vida a manos de los vecinos de Isidro Casanova.

Vecinos de Isidro Casanova golpearon y empalaron a un presunto ladrón

La situación de Argentina con respecto a la inseguridad cada vez se está tornando más violenta, ya que los vecinos de los distintos barrios se cansaron de ser «víctimas indefensas» y comenzaron a actuar. Son varios los casos que salieron a la luz de «justicia por mano propia» que llegan incluso a quitarle la vida al ladrón.

En esta oportunidad un grupo de vecinos de la localidad bonaerense de Isidro Casanova del partido de La Matanza, atraparon a un hombre acusado de robar y lo golpearon hasta dejarlo casi inconsciente. El «castigo» no terminó allí, puesto que también lo atacaron y empalaron con un palo de escoba. Las imágenes del violento ataque se hicieron viral en las redes sociales. El hecho tuvo lugar el pasado viernes en la intersección de Av. Marconi y Viale. Los vecinos acusaron al sujeto de presuntamente querer robar un estéreo de un auto y tomaron la justicia en sus manos. Luego de reducir al delincuente otras personas se sumaron a la golpiza para terminar empalandolo. Así lo informó el medio local Periodismo y Punto. Afortunadamente para el joven criminal la policía llegó antes de que lo mataran.

Los policías interviniendo para que los policías no mataran al presunto ladrón

Aun cuando no se confirmó, los testigos afirman que el ladrón habría querido robar bajo los efectos de estupefacientes.

Cabe destacar que esta misma localidad fue noticia hace algunos días por colocar un particular pasacalles donde se afirmaba que ante la presencia de un delincuente los vecinos no iban a llamar a la policía, sino que se iban arreglar entre ellos. «RASTRERO, si venís al barrio a robar, olvidate, no llamamos a la Policía. Arreglamos nosotros» afirmaba el cartel del barrio Atalaya en Isidro Casanova.