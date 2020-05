Canosa, contra Actrices Argentinas: «No cambio mis convicciones por miedo»

Desde que los casos de femicidios y la violencia de género aumentaron, al igual que los acosos y abusos sexuales, el colectivo de Actrices Argentinas se levantó como un símbolo de fuerza, poder y lucha de las mujeres para defender los derechos del género. Sin embargo, en lo que al debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito se refiere, las chispas que saltan por el tema, provocaron y continúan gestando grandes fogonazos. En esta oportunidad, luego de una larga tela que quedó para cortar con enfrentamientos previos, Viviana Canosa le respondió firme a la agrupación feminista de artistas.

«Hola soy Viviana Canosa, defiendo la vida desde la concepción. ¿Tengo que pedir permiso o perdón por sentirlo? alguien me dice ‘callate la boca’ y nunca me voy a callar, soy libre. Muchas gracias, las abrazo fuerte», comenzó su descargo en Twitter, luego de escuchar la palabra de Eleona Wexler quien, recordemos, afirmó que «tenía que informarse más o callarse la boca«, tras notificarse de que la periodista las había chicaneado por decir en su programa que luego de la pandemia, el pañuelo verde quedó al margen y que no había visto «a ninguna feminista salir por las mujeres que siguen abortando» ni tampoco por la liberación de presos y violadores pero «sí salieron con el caso Darthés».

Frente a ese cuadro, Veronica Llinás disparó duramente contra la conductora de El Nueve: «ser periodista y no estar informado, no da«, al igual que Dolores Fonzi quien la acusó de haber recibido plata para hacer la ecografía en vivo en el Congreso y Julieta Díaz aseguró que la actitud de Canosa le daba «pena» y la llamó «cómplice de la ley patriarcal». Frente a las escandalosas respuestas de las mediáticas ante su descargo en el programa que conduce, Nada Personal , la rubia no perdió oportunidad para detallar su postura y liquidar a las referentes del colectivo.

«Escuchemos todas las voces y posturas, tanto a favor como en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y convivamos respetuosamente quienes tenemos diferentes posturas sobre el tema. Sin juzgar, sin discriminar, respetando la individualidad, sabiendo que las reflexiones son honestas de ambos lados», continuó en la red del pajarito reavivando la llama del escándalo.

«No creo que la despenalización del aborto sea la solución, no creo que terminar con una vida lo sea, no decidiría entre una vida u otra. Creo que la educación, la prevención y la responsabilidad son la respuesta. Nadie puede ser privado de la vida, no me siento con el derecho de decidir por la vida de los demás «, aseguró firme la periodista y remató irónica: «No cambiaría mis convicciones por miedo, besos a todos los que no comparten lo que siento y lo que digo. Seamos respetuosos de las convicciones de los demás, gracias». ¡Que culebrón!