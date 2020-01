Cande Ruggeri encendió las redes con una bikini muy diminuta

Cande Ruggeri está disfrutando de unas merecidas vacaciones en la costa de nuestro país, y desde allí cautiva a sus seguidores de las redes sociales.





Cada posteo de Cande Ruggeri despierta miles de suspiros en las redes sociales, provocando miles de comentarios elogiando sobre su increíble belleza. La hija del “Cabezón” tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, que están pendientes de cada publicación de la bella rubia.

En estos días de verano Cande Ruggeri se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en la costa de nuestro país, y desde allí la modelo compartió una sensual imagen en una diminuta bikini negra que generó miles de suspiros entre sus seguidores.

Junto a la foto donde posa frente a una puerta de madera con un look muy playero, la hija de Oscar Ruggeri escribió: “Hola, qué tal”





Como no podía ser de otra manera, en menos de 15 horas la foto recolectó más de 49 mil “Me gusta” y fueron cientos los seguidores que aprovecharon la ocasión para elogiar su belleza: “Sos perfecta”, “Bomba total”, “Hermosa”, “Un fuego”, “Sos un bombón”, “Sos la más linda de todas” fueron algunos de los comentarios que se pueden leer junto a la última publicación de Cande Ruggeri.

Cande Ruggeri mantiene a sus seguidores cautivados

Luego de pasar las fiestas con su familia en la Rivera Maya, de México, la rubia comenzó el año en compañía de su novio Nicolas Maccari en Punta del Este. Desde allí compartió una foto disfrutando de una tarde de pileta. En la imagen se la puede ver con una parte de su cuerpo en el agua mientras disfruta de la cálida brisa del lugar.

Además de su carrera como modelo, Cande Ruggeri siempre busca incursionar en otros rubros y por eso, destacó que “la gente me reconoce mucho en la calle, y está bueno porque no me dicen ‘la hija de’, sino que me llaman por mi nombre: me dicen Candela y eso me encanta”.