Cambiemos intenta colar la Ley de Victimas en el acuerdo del endeudamiento

Así lo manifestó la legisladora e impulsora del proyecto en la Cámara de Diputados en medio de los acalorados debates por el proyecto del gobernador Axel Kicillof.

En medio de las negociaciones a contrarreloj que emprendió el oficialismo para ingresar en la sesión de este jueves el proyecto de endeudamiento reclamado por el gobernador Axel Kicillof, la diputada de Juntos por el Cambio Carolina Píparo salió a pedir por la aprobación de la Ley de Víctimas.

La rosca en los pasillos que dan calle 53 parece encontrarse en el momento más caliente, por lo menos después de la última batalla legislativa de Kicillof por la Ley Impositiva en diciembre del año pasado. Por esto, el reclamo de la legisladora no pasa desapercibido pensando en las exigencias que pondrá sobre la mesa la tropa amarilla para acompañar el pedido de deuda.

Nosotros presentamos un Código Procesal Penal que contenía la Ley de Víctimas, hoy conseguimos el compromiso y aprovecho para pedirle al ministro de Justicia Alak, legisladores y al Gobernador que el jueves próximo aprobemos la Ley de Víctimas”, dijo Píparo, en declaraciones televisivas.

En rigor, la impulsora del proyecto desde su arribo a la Cámara baja viene bregando por su tratamiento desde mayo cuando el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires revocó el habeas corpus colectivo al que había hecho lugar el juez del Tribunal de Casación Victor Violini y pidió abordar el tema en la Legislatura.

Como es sabido, la Corte solicitó abordar en un plazo razonable el examen y decisión sobre las adecuaciones que estime corresponder a la legislación provincial, en materia procesal y de ejecución penal, a fin de hacer efectiva la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos N° 27.372.

Asimismo, Píparo les remarcó a sus pares del Frente de Todos que “hoy tienen la oportunidad de escuchar a la sociedad”. “El mensaje es claro, de justicia justa y no de mano dura, es tener en cuenta a la víctima y escucharla, tenemos que ratificar la norma en la provincia y ojalá sea el jueves”, enfatizó.

“A veces pienso que muchos trabajan pensando en la política y no en la gente, uno tiene que estar en permanente contacto con lo que pasa y no perder de vista realidad. Por eso, necesitamos ponernos en el lugar de la víctima y hablar de la política criminal”, apuntó la diputada platense.

Para esto, a principios de julio, la propuesta de la legisladora recibió el acompañamiento de un puñado de proyectos de sus pares en el Senado. La Comisión de Seguridad de la Cámara Alta unificó los proyectos presentados por los senadores, Franco Bagnato, Gabino Tapia y Juan Fiorini; Lorena Petrovich; Lucas Fiorini y Juan Pablo Allan en coautoría con Walter Lanaro, para adecuar la Ley de Víctimas a la legislación bonaerense.

El texto, que desde la oposición vienen pujando para que tenga un pronto tratamiento, establece -entre otros- la creación de la figura del Abogado de la Víctima, un profesional del Derecho que la asistirá sin cargo y sin costos estructurales extras para el Estado. En concreto, es implementar un nuevo paradigma vinculado a la participación de la víctima en el proceso penal.

En este sentido, Píparo sostuvo que “por primera vez los jueces tienen que salir a explicar las excarcelaciones y es por exigencia de la gente y no de la política”. “En la facultad siempre se enseña la visión del delincuente, estamos tratando de que la policía y la fiscalía atienda a la víctima y que el juez las escuche, por eso queremos sancionar la ley”, agregó.

“Mi lucha la despertó encontrarme con otras víctimas que siguen buscando un juicio y un culpable. En mi caso, la justicia y la política no me veía como una víctima sino a los que me habían disparado y dejaron a mi hijo muerto”, ejemplificó la parlamentaria.

Vale mencionar, que luego de que el oficialismo bajara la iniciativa de Píparo en la primera sesión del año “para generar una ley superadora”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak formalizó el funcionamiento del Consejo de Víctimas de la provincia que tendrá como función incorporar la perspectiva de los familiares a la norma.

Incluso, durante una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penitenciarios de Diputados, Alak pidió “trabajar juntos para animarnos a hacer un nuevo código procesal en la provincia, que se ajuste a los tratados, la constitución y ponga un equilibrio en el sistema”.

Párrafo aparte, y a la espera de la inclusión o no en el temario de la sesión de este jueves de la Ley de Víctimas, el primer mandatario bonaerense intentará ingresar el pedido de endeudamiento por 500 millones de dólares y 28 millones de pesos para cancelar deudas con proveedores y afrontar la pandemia de coronavirus (Covid-19).

El proyecto que giró Kicillof también busca el respaldo legislativo para la emisión de un bono para proveedores por 20 mil millones de pesos, dentro de los cuales se encuentran, entre otros los de salud. En Gobernación atribuyen esa necesidad a la deuda “heredada”.

En tanto, además comprende, una fuente de financiamiento que contempla el proyecto es la autorización de la ampliación por hasta 8 mil millones de pesos para la emisión de Letras del Tesoro, la única herramienta de financiamiento en el mercado local que viene utilizando la Provincia.