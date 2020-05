CABJ: “El único club de primera que no pidió ayuda estatal”

El ministro de Turismo y Deporte Matias Lammers comento la intención de utilizar los protocolos de 2 ligas de futbol del mundo en Argentina.

Los días próximos serán aptos para visualizar el futuro del futbol donde se observará cómo funcionan los métodos y los protocolos hasta la fecha de su actividad, para ir poco a poco organizando la nueva estructura del deporte local.

El principal problema que tiene el futbol es que es un deporte de contacto lo que se supone entonces es que volver a los entrenamientos es complejo ya que hay mucha gente concentrada y el riesgo está en que el contagio se dispense. Entonces tomaron en cuenta los protocolos como los de España y Alemania.

Lammens reconoció que todos los equipos de futbol de primera división presentaron la solicitud al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la producción (ATP) que sirve para pagar el 50% de los salarios de los trabajadores del sector privado con un tope de $33.70, excepto el Club Atlético Boca Juniors.

El ex presidente de San Lorenzo comento acerca del regreso del futbol, y la idea de impulsar la actividad antes de finalizar el 2020 con la expectativa de que para ese momento el virus este controlado para que el futbol vuelva por que claramente el ex presidente se resigna a pensar que no va a haber futbol hasta el 2021.