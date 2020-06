Cabildo: Vecinos preocupados por perros quelastiman y no encuentran solución

La semana pasada una vecina de Cabildo, realizo una denuncia tras haber sido mordida por uno de los perros que andan en el pueblo junto a su dueña, ya tienen varios hechos similares, atemorizan a la población, y cansados de la situación esperan que la desde la Municipalidad de Bahía Blanca se brinde una solución definitiva antes que suceda algún hecho mas grave.

Luego de la denuncia, en redes sociales los Cabildenses comenzaron a escribir denotando la cantidad de hechos sucedidos, una de las respuesta que obtuvo por parte de quienes tomaron la queja, “no pases por la casa de esta señora”, pero esta señora (la dueña) anda con los perros por pleno centro, en el banco y comercios, acompañada por sus mascotas.

“me paso en un negocio se me vinieron encima y gracias al Guardia Urbana, no me hicieron nada. No me dejaban ir al auto y a la dueña no le hacían caso, son un peligro” comento otra vecina.