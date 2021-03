Buscan testigos de un accidente en Alem 2200

Familiares de Oscar Alberto Parra accidentado el pasado 9 de marzo en Alem al 2200, sobre la hora 18.00 solicita testigos del hecho

El hombre de 60 años iba por la calle juntando cartones y fue embestido por un colectivo. “Hubo personas ahí que vieron lo que pasó, el hecho completo, cuando el colectivo le tocó a mi papá el carro e hizo que golpeara con un auto y a la vez cayera para adelante con toda la cara”.

Hoy si bien esta en la casa, tiene politraumatismos en la cara: “El cirujano no le pudo dar un diagnóstico porque tiene la cara muy inflamada todavía. Hasta el 22 no sabremos bien si necesita cirugía. Estoy buscando testigos, el martes 9 a las 18 lo chocaron, acudió el Comando de Patrulla pero no realizaron acta alguna”, sostuvo con indignación, su hija Micaela.

para cualquiera que pueda aportar algún dato sobre lo ocurrido: 2914-660804