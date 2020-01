Burt Ward: «Me recetaron pastillas para achicar el pene de Robin»

El actor de 74 años afirmó que los ejecutivos de la cadena ABC consideraron que sus atributos eran demasiado para una serie familiar. “Tomé las pastillas tres días y las dejé, temía que no pudiera tener hijos”.

Burt Ward, el actor que encarnó a Robin, compañero de Batman en la popular versión televisiva de los ’60, aseguró que la cadena que emitía la serie le pidió que tomara pastillas para “achicar” su pene. En declaraciones al sitio Page Six , el actor de 74 años afirmó que los ejecutivos de ABC pensaban que Robin “tenía un bulto demasiado grande para la televisión”, a diferencia de Adam West, el actor que personificaba a Batman, quien aparentemente “usaba toallitas debajo de su ropa”.

Según el intérprete, la cadena envió a Ward a un médico que le prescribió una medicación “para achicarme”. De todos modos, dejó de tomar las pastillas que le dieron casi inmediatamente. “Las tomé durante tres días y entonces pensé que podrían ocasionarme problemas para tener hijos”, dijo. “Deje de hacerlo y simplemente empecé a usar la capa para cubrirme”.

Ward también reveló que quizá se perdió de seguir una exitosa carrera como físico nuclear debido a sus ocupaciones en el show televisivo, que se emitió entre 1966 y 1968. “Era un muy buen estudiante en la UCLA (la universidad de Los Angeles)… de hecho, la rectora quedó muy enojada cuando dejé en tercer año para hacer de Robin, porque decía que yo hubiera sido un buen físico nuclear. Estaba en el 3% de los alumnos más destacados en ciencia y matemátcas de todo Estados Unidos”.

A pesar de no haber recibido dinero por las retransmisiones del show en los años siguiente, Ward dijo no estar resentido, ya que “nunca lo hice por el dinero”, y señaló que junto a su tercera esposa, Tracy, dedicaron su vida a la caridad. “Manejamos la mayor organización mundial de rescate de perros”, dijo con orgullo. “15.500 perros estarían muertos si no fuera por Tracy y por mí. En casa siempre tenemos al menos 50 perros”.

La semana pasada, Ward fue invitado a develar su estrella en el célebre Hollywood Walk of Fame.