Buque cargado de petróleo representa un potencial riesgo para la vida marina

El mundo no deja de sorprendernos con los acontecimientos que cada día ocurren por las acciones del hombre, el cual es sin duda responsable de muchas problemáticas mundiales que hoy en día castigan la Tierra. No sólo el coronavirus es motivo de angustia para la sociedad, sino también las condiciones ambientales que cada día se ven más afectadas por causa de nuestro modelo de vida.

Hace un tiempo se estuvo haciendo un seguimiento a un gigantesco barco petrolero que había sido descuidado desde hace muchos años. Recientemente se han realizado algunas inspecciones para evaluar el estado del mismo y, aparentemente podría hundirse debido a la falta de mantenimiento y cuidado por parte de los responsables y el Gobierno.

El barco es conocido como FSO Safer, y es un enorme petrolero “fantasma” que está ubicado en las aguas del Mar Rojo. Éste ha sido abandonado durante muchos años pero, lo más impactante es que estaría a punto de partirse o explotar y, de ocurrir el peor de los casos, traería consecuencias devastadoras para el mundo. En éste apartado te explicamos por qué.

¿Cuál es la problemática actual del FSO Safer?

Desde los años 80, éste enorme buque está cargado con más de un millón de barriles de petróleo. Ha medida que ha pasado el tiempo, no se ha realizado el mantenimiento más idóneo para mantener éstas instalaciones, lo que ha generado que el mar haya causado daños en las tuberías y aumentando así el riesgo de hundimiento, así mismo, la herrumbre, cubre partes de la nave y el gas inerte que impide que los tanques acumulen gases inflamables se ha escapado. Los expertos sostienen que el mantenimiento ya no es posible porque los daños son irreversibles. De no poder atender ésta terrible situación, las consecuencias serían fatales, las plantas de desalinización y las rutas marítimas internacionales se verían afectadas. A continuación, una imagen satelital donde se puede apreciar la ubicación del buque. La solución más oportuna sería buscar la manera de descargar poco a poco el buque y descargar el petróleo, para así remolcarlo a un lugar seguro, ya que sino, los daños ambientales serían irreversibles. Sin embargo, los rebeldes hutíes han impedido que se lleven a cabo éstas operaciones de rescate, e incluso se han dirigido a la ONU de la siguiente manera: “Queremos tener esto para echarle en cara a la comunidad internacional si nos atacan”, dijo el diplomático hutíe. Al parecer, la primera causa del problema es el dinero. Los hutíes desde un principio estaban pidiendo millones de dólares a cambio del petróleo almacenado en el buque. Por su parte, la ONU estaba en procesos de negociación pero hasta ahora no se ha acordado algo en concreto, pero la magnitud de la crisis ha hecho que se genere una polémica mundial, y no es para menos. El desastre podría ocurrir en cualquier momento, por lo que es de suma importancia rescatar a Yemen de un terrible desastre catastrófico y así mismo privar a miles de personas de su fuente de sustento, además de acabar con la vida marina en el Mar Rojo. Una situación mucho peor que la desastre generado por el Exxon Valdez.