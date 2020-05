‘Bullying»: Fabiola Yáñez expresó un fuerte mensaje

La actual Primera Dama se pronunció en contra de los maltratos que se producen de manera personal o a través de las redes sociales »ciberbullying». Junto a un vídeo de UNICEF, Fabiola Yáñez expresó: »Hoy 2 de Mayo es el día Internacional de la lucha contra el Bullying. Según @Unicef 1 de cada 3 niños sufre acoso en el mundo. América Latina es la región con mayor cantidad de casos de víctimas. El Ciberbullying crece día a día, y es importante que no digas en las redes sociales, donde se esconde valentía, aquello que no dirías en la cara. Tené presente que del otro lado de la pantalla hay un ser sensible como vos. Por eso, juntos, al Bullying lo paramos entre tod☀️s.»

Por otro lado, desde la página oficial de UNICEF Argentina, hicieron mención sobre este día y desarrollaron la cuestión del acoso online. En una publicación, la fundación compartió algunas recomendaciones a tener en cuenta para cuidar a los más pequeños de los peligros en las redes.