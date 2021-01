Bullrich se reunió con Píparo para trabajar “por la seguridad de los bonaerenses”.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se reunió con la diputada bonaerense Carolina Píparo en un bar de la Ciudad de Buenos Aires para trabajar “por la seguridad de los bonaerenses”.

“Coincidimos en seguir cuidando a quienes nos cuidan para frenar el ataque a policías, como el que sufrió Melisa en Berazategui, y defender el cambio cultural que logramos en nuestra gestión”, relató la exministra de Seguridad de la Nación en su cuenta de Twitter.

La dirigente hacía referencia al brutal ataque perpetrado por motochorros contra la subteniente de la Policía Bonaerense Melisa Giselle Rossi Galarza, quien paró a hacer unas compras en un kiosco de ese distrito del Conurbano bonaerense uniformada y sufrió la agresión de dos delincuentes que la balearon en un ojo.

Además, el encuentro se da en medio del avance judicial en la causa que tiene al marido de la legisladora provincial detenido e imputado por “doble homicidio en grado de tentativa”, luego de haber arrollado con su camioneta a dos muchachos que circulaban a bordo de una motocicleta en la madrugada del viernes 1 de enero pasado en La Plata.

Al respecto, Píparo sostuvo unos días atrás que esa causa era “politizada”, que con ello “no me van a callar” y que “voy a seguir trabajando para que la seguridad sea un derecho de todos”.

Si algunos pensaron que politizando una causa me iban a callar, se equivocaron. Estoy más fuerte que nunca y tantas muestras de apoyo y cariño que me siguen llegando, me fortalecen aún más. Voy a seguir trabajando para que la seguridad sea un derecho de todos.

