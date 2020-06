Bronca en Talleres de Córdoba por la decisión de la AFA: «Nos están cortando las piernas»

El arquero del equipo cordobés se quejó por la imposibilidad de entrenarse en los clubes del interior del país pese a la habilitación de los gobiernos provinciales.

EL «1» TALLARIN BANCO EL RECLAMO DEL PRESIDENTE DEL CLUB A LA AFA

Guido Herrera, arquero de Talleres de Córdoba, se mostró molesto por la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de impedirle a los clubes del interior volver a entrenar, pese a que los gobiernos provinciales los autorizaron, al señalar: «Nos están cortando las piernas«.

«Creo que es una locura y ya te pasa a dar bronca porque nos están cortando las piernas porque no podemos hacer nuestro trabajo. Ya pasó un tiempo bastante largo. Cuando ves que algunos deportes ya empezaron y la gente sale a correr a cierta hora por el parque, y a un jugador que vive de esto no lo dejan ir a su predio, me parece una locura», expresó el arquero en declaraciones a TyC Sports.