Brandoni cree que ya Macri no es el líder y pide más militancia para volver a gobernar

El actor radical Luis Brandoni dijo esta tarde 10/05 que la coalición opositora tiene «el compromiso histótico de unirse más», para así poder volver a gobernar, e incitó a la militancia a estar «más en contacto» con la gente para «poder convencerlos». Sin embargo, admitió que actualmente la oposición no cuenta con un líder único que los represente en unas elecciones futuras y en ese sentido alegó que «el ingeniero Macri no es un lider convencional», alegando que en el espacio político «tenemos mucha gente en las 3 organizaciones políticas, hay mucha gente muy valiosa que está en condiciones de liderar». Sus declaraciones las realizó en una videoconferencia organizada por el dipitado Waldo Wollf, que aprovechó su espacio para seguir siendo crítico del Gobierno y del kichnerismo. Los detalles a continuación:

Luis Brandoni, actor y militante del radicalismo

Desde Juntos por el Cambio están convencidos que con militancia y más «contacto con la gente» podrán revertir los resultados de la últimas elecciones, y así, poder ganar la contienda legislativa, que hasta ahora, se celebrará el año que viene. En ese sentido, el actor y militante del radicalismo, Luis Brandoni incitó hoy 10/05 a estar «más comprometidos con la política» para poder volver a gobernar.

En una videoconferencia de la que partició Brandoni, organizada por el el diputado nacional del PRO, Waldo Wolff, el popular actor puso en relieve la actuación del gobierno de Cambiemos durante su gestión, y en ese sentido dijo que, aunque «se cometieron errores, los asumió, cosa que es rara verse que los Gobiernos asuman sus errores en un país como Argentina». En esa misma línea, Brandoni alegó que en estos tiempos, hay que revalorizar el rol que tuvo Cambiemos en la política del país, y en ese sentido dijo: «logró sin ser un gobierno peronista cumplir un mandato completo después de 91 años, eso es un mérito extraordinario, y ese mérito hay que refrescarlo».

Durante la conferencia, en la que participaron más de 530 participantes, hubo un ida y vuelta de preguntas y respuestas de los participantes y el actor, fue allí, donde una de las personas le preguntó al radicalista si el expresidente Mauricio Macri seguía siendo el líder de la oposición.

En ese sentido, Brandoni alegó que la coalición Juntos por el Cambio tiene mucha gente capaz de asumir liderazgos, y agregó que falta mucho tiempo para las elecciones, por lo que prefiere no atinarse a nombrar un líder en particular.

«A pesar de haber ganado en 2015, no me parece que hayamos tenido como arma sustancial la figura de un líder, Macri no tiene las características de un líder convencional»; dijo.

Y siguió: «Tenemos mucha gente en las 3 organizaciones políticas (PRO, UCR Y Coalición Cívica), hay mucha gente muy valiosa que está en condiciones de liderar».

En ese orden, Brandoni reiteró: «Cambiemos tiene que acercarse a la gente, convencer y demostrar que está en condiciones de llevar este proyecto adelante, incluido por supuesto al ingeniero Macri… Hay que esperar como se procesa este momento, tenemos tiempo», sentenció.

Del mismo modo, consideró que a pesar de «no tener una democracia como la que nos gustaría»; aún así la Argentina tiene una oposición «ejemplar»: «Hay una actitud ejemplar de la oposición, no han permitido confrontar con el peronismo», añadió.

Sobre la famosa grieta, Brandoni también fue consultado, y en ese orden consideró que «la grieta, como el tango, se baila de a 2, no se arregla si uno quiere cicatrizarla y el otro no, esto es un acuerdo que tiene que hacer la dirigencia política y espero que se haga».

En ese sentido, quien también aprovechó para hablar de grieta fue el diputado Wolff, quien alegó que «muchos utilizan las diferencias para instalar la grieta».

Y siguió: «Un ejemplo mismo es el Presidente -por Alberto Fernández- que tiene un doble juego, hay días que se levanta académico y nos enseña a través de láminas y escucha, y después por la tarde trata de imbéciles a los empresarios, y a la oposición de irresponsables».

«Eso es instalar la grieta, si piensas distinto somos enemigos, cuando en realidad las diferencias son la piedra angular de la república. Nosotros creemos en la oposición incluso cuando somos oficialistas», sentenció Wolff.