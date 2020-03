Boris Johnson tiene coronavirus

El primer ministro del Reino Unido, Boris Jonhson, comunicó este viernes que tiene coronavirus. “En las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo en el test de coronavirus. Ahora me estoy auto-aislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”, escribió en Twitter el mandatario británico, el primero de todo Europa en contraer Covid-19.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020