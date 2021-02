Bomba: Tom Holland negó que Spider-Man 3 sea un multiverso con Tobey Maguire y Andrew Garfield

Spider-Man 3 se prepara para ver la luz en diciembre, mientras avanza en un rodaje ultra secreto. La película ya generó muchas expectativas porque forma parte de la Fase Cuatro de Marvel y la posibilidad de un multiverso estaba más que latente. Después de mucha incertidumbre, Tom Holland se refirió al respecto, pero tiró una bomba inesperada: la cinta no tendrá las participaciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield. ¿Qué se sabe del proyecto?

La chance de ver a los tres Hombre Araña en una misma producción nació en 2018 tras el estreno de Spider-Man: un nuevo universo. La película animada incluyó el multiverso y los rumores sobre el nuevo lanzamiento comenzaron a ser cada vez más grandes. La confirmación de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange sugirió que esto realmente iba a pasar. Incluso la prensa estadounidense, como el sitio Collider, aseguró que Maguire y Garfield estaban confirmados. De hecho, en las últimas horas se creyó ver a éste último en el rodaje.

¿Habrá un multiverso en Spider-Man 3 con Tobey Maguire y Andrew Garfield?

Sin embargo, Holland concedió una entrevista a Esquire y dio por tierra con la ilusión de los aficionados. «No, no, no aparecerán en esta película. A menos que me hayan ocultado la información más importante, que creo que es un secreto demasiado grande para que me lo oculten. Pero hasta el momento, no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo», afirmó sobre la probabilidad de ver a las dos versiones anteriores del personaje.



Tom Holland en la portada de Esquire

El actor de 24 años empezó los trabajos de filmación en noviembre, pero confesó que no puede dar mayores precisiones sobre el film simplemente porque los desconoce. “Honestamente, no tengo idea de qué trata esta película y llevo ocho semanas rodando”, dijo.

La noticia causó una gran decepción en el público que soñaba con ver a los tres actores en la misma cinta de Spider-Man. Según una encuesta de Spoiler, el 96% estaba de acuerdo con la reunión de las tres estrellas en un multiverso.

¿La producción de Marvel se guardará alguna sorpresa? Holland también sostuvo en Variety que se trata de «la película de superhéroes más ambiciosa de todos los tiempos». Sus palabras se contradicen con las que expresó en Esquire porque por un lado afirmó que será una gran cinta y por el otro indicó desconocer la trama.